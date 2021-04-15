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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من رئيس وزراء إقليم كردستان على حادث مطار أربيل

انفجار - ارشيفي
انفجار - ارشيفي

أدان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الهجومين اللذين استهدفا مطار أربيل، ومعسكر بعشيقة، حيث أكد أن مرتكبيهما سيحاسبون على أعمالهم.
  

ونشر رئيس الحكومة، سلسلة من التغريدات عبر “تويتر”، قال خلالها: "أندد بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة على مطار أربيل الدولي والمعسكر التركي في بعشيقة، وأدين الجماعة الإرهابية التي تقف وراءه، فإن هذه الهجمات الأخيرة ما هي إلا محاولة سافرة لتقويض أمننا الداخلي وتعاوننا مع التحالف الدولي".  


وواصل: "يجب على أي جماعات مسلحة لا تعمل ضمن قوات الأمن العراقية الرسمية، الانسحاب فورا من حدود إقليم كردستان، وسأجري في الأيام المقبلة، محادثات، مع شركاء عراقيين ودوليين؛ لبحث السبل الكفيلة لتحقيق ذلك".  

وأضاف رئيس الحكومة: "لقد تحدثتُ الليلة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي؛ لإعادة التأكيد على هدفنا المشترك، المتمثل في محاسبة هذه الجماعات الخارجة على القانون، وأؤكد لشعب إقليم كردستان، أن أعضاء الجماعة الإرهابية المسؤولة عن هذا الهجوم، سيُحاسبون على أعمالهم".  

رئيس الوزراء الهجوم الإرهابي إقليم كردستان مطار أربيل بعشيقة مسرور بارزاني

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