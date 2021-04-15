كيف يؤثر التعليم على معدل الإنجاب؟ نائب وزير الصحة يجيب

قال طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، إن قانون تبعية المجلس القومي للسكان، للرئاسة، لم يعلم أحد وقت خروجه، ولكن هناك استعجال لإصداره قريب، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم دائما بتداعيات قضية السكان وآثارها على النمو الاقتصادي للدولة.



وأضاف "توفيق"، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن كل المجهودات التي تقام في الدولة، لم يشعر بها المواطن فى وجود ذلك العدد من السكان كل عام، منوها بضرورة الاستثمار في العنصر البشري؛ لوجود وظيفة وتعليم أفضل.



وأوضح نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، أن مفهوم كلمة "عزوة"، تختلف في كل من “الصعيد والوجه البحري؛ فوجودها في الصعيد يعني عدة أشياء، منها ”ميراث الممتلكات، ومساعدة الوالدين عند الكبر، والتفاخر أمام الآخرين، والحماية"، ولكن في الوجه البحري تعني الاستفادة منهم اقتصاديا.



وأشار إلى أن فكرة الوعي لا بد أن تأتي من الجذور، فإذا كان الأب ينجب لعمل أبنائه وزيادة الدخل؛ فلا بد من إيجاد عمل للأب نفسه، وأنه كلما زاد وعي المواطن ومستواه التعليمي، وبالأخص "تعليم الفتيات"؛ قل عدد الإنجاب، واختيار شريك الحياة بمواصفات مختلفة.



وأكد أن الزواج المبكر، يعد اغتصابا لحقوق الأنثى، ولا بد من وجود قانون رادع، ووعي مجتمعي؛ لما ينتج عنه اجتماعي و تربويا وصحيا.