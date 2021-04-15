برلماني يُفند أسباب صمود المنظومة الصحية أمام أزمة كورونا

تحدث أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن صمود المنظومة الصحية بمصر، أمام أزمة كورونا، وما الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وقال النائب أيمن أبو العلا، خلال حواره مع "صدى البلد"، إن صمود المنظومة الصحية بعد كل هذه الظروف والتداعيات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا؛ يرجع إلى عدة أسباب، منها كفاءة علمائنا المصريين، الذين تعاملوا مع الأزمة بكل اقتدار وكفاءة، ووعي القيادة السياسية، التي أخذت الموضوع على محمل الجدية، واتخذت العديد من الخطوات القاسية، واتباعها على الفور سياسة الغلق، وحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف أبو العلا، أن التعامل مع الأزمة تم بحرفية شديدة؛ لذلك أبدى الاقتصاد المصري قدرًا كبيرا من التماسك والصلابة، والقدرة المحكمة على التعامل مع تداعيات الجائحة، وحققنا ثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في 2020، فهذا الأداء فاق كل التوقعات، ونال إشادات الكثير من المؤسسات الدولية.

وأوضح "أبو العلا"، أما بالنسبة للمواطن؛ فانا أرى حالة استهتار شديدة وواضحة خلال الفترة الماضية، فمحاربة هذا الفيروس ليس مهمة الدولة ومؤسساتها فقط؛ بل يشارك فيها المواطن بشكل كبير، فنلاحظ سيادة حالة من التواكل والاستهتار، وعدم أخذ الأمور على محمل الجد، دون إدراك خطورة الأمر، ولكن هذا سيعود علينا بنتائج سلبية نحن في غنى عنها، فالموقف خطير، والمرض قادر على حصد أرواح أي شخص دون التفريق أو التمييز، كما أننا على أعتاب الدخول في الموجة الثالثة.

واستطرد: لذلك أدعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع دخولنا شهر رمضان كريم، والذي يشهد العديد من التجمعات، وتكثر به العزومات، وذلك من أجل الحفاظ على الجميع، وتخطي هذه المرحلة بشكل آمن".