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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"التموين" تبدأ استلام القمح المحلي غدا.. المصيلحي: توقعات باستلام 4 ملايين طن.. وتجهيز 450 موقعا للتخزين.. باسيلي: إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام

صدى البلد

انطلاق موسم توريد القمح المحلي اليوم الخميس

وزير التموين: زيادة 25 جنيها في سعر كل أردب خلال الموسم الحالي

باسيلي: نقل القمح من الشون المطورة تباعًا إلى الصوامع للحفاظ عليها

توقعات باستلام نحو 4 ملايين طن قمح محلي خلال موسم التوريد الحالي

 

يبدأ موسم توريد القمح المحلي من المزارعين إلى هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس 15 أبريل 2021 وسط استعدادات وزارة التموين لاستلام حوالي 4 ملايين طن قمح محلي وتجهيز نقاط استلام وتخزين عبر الشركة القابضة للصوامع ذراع وزارة التموين.

 

أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة جهزت ٤٥٠ موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلي هذا العام، مشيرا إلى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددًا على أنه لن يتم استلام أي أقماح بالشون الترابية.

 

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وأوضح المصيلحى أن مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.



وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم سداد مستحقات "الموردين - المزارعين" بعد 72 ساعة من التوريد، لافتا إلى أن وزارة المالية وفرت الاعتماد المالي المطلوب من 13 إلى 16 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.

 

وكشف المصيلحى عن تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات إن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح.

 

فى سياق متصل، أكد المصيلحي أن موسم التوريد سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 15 يوليو 2021، لمدة ثلاثة أشهر، كما تم البدء فى الوادي الجديد وجنوب الوادي اعتبارًا من أمس، السبت 3 أبريل 2021، نظرًا للظروف الجوية.

 

وقال المصيلحي إنه وجه المديريات بالمحافظات بالنزول إلى الأرض لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أى عقبات قد تطرأ، وأضاف أن عمليات تسليم الأقماح بنقاط الاستلام ستكون بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هم عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين.

 

وأشار المصيلحى إلى أنه من المتوقع استقبال حوالى أربعة  ملايين طن قمح هذا العام، لافتا إلى أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذي تبناه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء خمسين صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.

 

من جانبه، أكد اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أن صومعة الصالحية بالشرقية والتى تصل طاقتها التخزينية إلى 90 ألف طن وصومعة أبو صوير بالإسماعيلية سوف تدخل موسم التوريد هذا العام، مشيرا إلى أن نقاط استلام الأقماح سوف تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساءً وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام أعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردون - المزارعون.

 

وأوضح باسيلى أن الأقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة سيتم نقلها تباعًا إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.

 

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