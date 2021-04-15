متطوعون يوزعون وجبات الإفطار على النازحين السوريين .. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها توزيع متطوعين وجبات الإفطار على النازحين السوريين المقيمين في المخيمات في بلدة سرمدا في شمال محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وألقى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أجزاء كثيرة من العالم بظلاله حيث تم تقليص الاحتفالات وموائد الإفطار بسبب مخاوف من العدوى. ويحاول المسلمون المحافظة على مظاهر الشهر الكريم من خلال مبادرات التضامن وتوزيع الأطعمة على المحتاجين وعابري السبيل.

يقول أبو عمر، المسئول عن توزيع الوجبات في المخيم "الوجبة تتكون من 900 جرام من الأرز و300 جرام فخذ دجاج وزبادي وتمر وتفاح ورغيف خبز. يتم توزيعها على النازحين الذين يعيشون في هذه المخيمات خلال هذا الشهر، لأنهم ليس لديهم ما يأكلونه على الإفطار".