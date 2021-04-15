أرجوكم.. أحمد موسى يوجه رسالة هامة للمواطنين بشأن كورونا.. فيديو

ارتفاع الإصابات

طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بارتداء الكمامة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “ على مسئوليتى “ المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يلتزمون بارتداء الكمامة ويسيرون فى الشارع بدون قلق، معلقًا : أرجوكم .. أرجوكم الكمامة".



ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم حذر فيه من عدم التزام المواطنين وأكد أنه سيتم فرض عقوبة على المخالفين.



وأشار أحمد موسى، إلى أن هناك زحاما شديدا فى المحلات، وفى حالة إصابة أحد الأشخاص سيتسبب فى إصابة الكثير.



وعرض موسى تقرير فيديو من الشارع المصري وتحديدًا من أمام محل لبيع الطرشي، والذى رصد زحام المواطنين وعدم التزام الكثير بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.



وقال أحد المواطنين إن الطرشي هو سيد الموائد الرمضانية، وأن الفطار لا يكمل إلا بـ الطرشي.



