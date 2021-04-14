مسلسل كله بالحب الحلقة ٣ .. صبحي يعرض على دهب الزواج من أجل النصب

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “كله بالحب” العديد من الاحداث المشوقة حيث تعرض شربيني، “يوسف عثمان” لموقف صعب حيث نزفت بنت في الحفلة التي كان بها بأحد الفيلات، الامر الذي وضعه في موقف صعب وسط اصدقائه الذين حاولوا اسعافها بكل شكل ممكن.

وعلى جانب اخر عرض المحامي “صبحي” على دهب ان تتزوج بهدف النصب، ولكنها عبرت عن استيائها الشديد لطلبه، قائلة له انها من الصعب ان تلجأ لتلك الفكرة.

يذكر أن قامت زينة بضرب الفنان أحمد الشامي بعدما حاول التحرش بها داخل السيارة، وقام بدوره بالذهاب إلى القسم وحجزها داخل القسم بسبب الاعتداء عليه، ومن ثم قام المحامي الخاص بها “سامر المصري” بالدفاع عنها وإستطاع أن يخرجها من القسم بعدما ساوم أحمد الشامي.

ومن ثم تقوم زينة بالأتفاق على مقابلة شاب جديد، مرة أخرى لتنصب عليه، وعلى الجانب الأخر أحمد السعدني يقوم بتطليق صابرين وطردها من الفيلا.

مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

يعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.