عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل كله بالحب الحلقة ٣ .. صبحي يعرض على دهب الزواج من أجل النصب

صدى البلد

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “كله بالحب” العديد من الاحداث المشوقة حيث تعرض شربيني، “يوسف عثمان” لموقف صعب حيث نزفت بنت في الحفلة التي كان بها بأحد الفيلات، الامر الذي وضعه في موقف صعب وسط اصدقائه الذين حاولوا اسعافها بكل شكل ممكن.

وعلى جانب اخر عرض المحامي “صبحي” على دهب ان تتزوج بهدف النصب، ولكنها عبرت عن استيائها الشديد لطلبه، قائلة له انها من الصعب ان تلجأ لتلك الفكرة.

يذكر أن قامت زينة بضرب الفنان أحمد الشامي بعدما حاول التحرش بها داخل السيارة، وقام بدوره بالذهاب إلى القسم وحجزها داخل القسم بسبب الاعتداء عليه، ومن ثم قام المحامي الخاص بها “سامر المصري” بالدفاع عنها وإستطاع أن يخرجها من القسم بعدما ساوم أحمد الشامي.

ومن ثم تقوم زينة بالأتفاق على مقابلة شاب جديد، مرة أخرى لتنصب عليه، وعلى الجانب الأخر أحمد السعدني يقوم بتطليق صابرين وطردها من الفيلا.

مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

يعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.

ترشيحاتنا

الإفراج الجمركي آخر الإجراءات قبل التشغيل التجريبي لـ الكراكة مهاب مميش

الصحة: تسجيل 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 44 حالة وفاة

صحة الشرقية: إصابة 8 أشخاص في خروج عربتي قطار عن القضبان بـ منيا القمح

عدد إصابات حادث قطار الشرقية.. فيديو

أخبار التوك شو.. أولى لقطات حادث قطار الشرقية وأحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

الصحة: تسجيل 831 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

كلوب يحمّل محمد صلاح مسئولية خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

خروج 5 عربات من القضبان واشتعال النيران| تفاصيل جديدة عن قطار منيا القمح

شاهد.. بكاء نجم الأهلي بعد تعرضه لإصابة خطيرة فى مباراة النصر

ممنوع عنه الزيارة| تطورات الحالة الصحية لـ الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ