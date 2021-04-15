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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل وكل ما نفترق الحلقة ٢ .. غموض حول مقتل ريهام حجاج

صدى البلد

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “وكل ما نفترق” العديد من التفاصيل المشوقة والمثيرة حيث شك الفنان أحمد فهمي، في زوجته ريهام حجاج التي تجسد شخصية “نور” وأن ابنته ليس من صلبه، لذا قام بمواجهتها ولكنها تنفي الاتهام وتتطلب منه ان يقوم بعمل تحليل DNA ليتأكد، لكنه يرفض الامر ويجبرها ان تختار الطريقة التي تريد ان تموت بها.

 

وتشير الاحداث الى انه نفذ الامر وقام بقتلها فعلاً، لكن بمرور الاحداث نكتشف ان القبر الخاص بها ليس به أحد وانها ترقد في المستشفي، وهنا يتخيل لأخت أحمد فهمي التي تجسدها الفنانة آيتن عامر، أنها شقيقتها زينب التؤام، لكننا لا نعرف حتى الأن من هي التي ترقد في المستشفى.

يذكر أن شهت الحلقة الأولى من مسلسل "وكل ما نفترق"، العديد من التفاصيل المشوقة حيث حدث خلاف بين ريهام حجاج، وزوجها أحمد فهمي.

كما تجسد ريهام حجاج، شخصية تؤام لها حيث تخبرها بأنها ترسل رسايل لشخص يدعى فتحي وتقوم بالاتصال به بشكل مستمر ولكنه لا يجيب منذ شهرين  لتقول لها شقيقها أنها يجب أن تترك منزلها وتختفي.

بينما تجسد أيتن عامر، شخصية فتاه تدعى حنان، والتي تجسد شخصية أخت احمد فهمي، وتحاول منع ريهام حجاج من الخروج من القصر بعدما نشب خلاف بين ريهام حجاج وأحمد فهمي بسبب فتحي، حيث يتسأل أحمد فهمي عن هوية فتحي لكنها لا تريد أن تخبره.

"و كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج بجانب كل من أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام وغيرهم.

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