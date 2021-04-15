حقيقية ارتفاع نسبة الإصابة بين الأطفال بفيروس كورونا

كشفت الدكتورة مني الجنزورى رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، حقيقية ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هناك ارتفاع كبير في نسبة الاصابة بالفيروس بين الأطفال خلال الفترة الأخيرة.



وأضافت الجنزورى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، انه هناك إصابات كثيرة بين الأطفال بفيروس كورونا، متابعة انه الاصابات بين الأطفال من سن شهر إلى أربعة شهور “ارتفاع الاصابات جامد أوي”.

وتابعت رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، أنه لدينا في المستشفيات بالفعل حالات مصابة بكورونا وعمرها شهر وأربع شهور، وتاتي للأطفال إصابات بفيروس كورونا بأعراض بسيطة بنسبة ٨٠٪.



وأوضحت رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، أنه هناك إصابات كثيرة بين الأطفال حاليا وعدد الحالات في مستشفى جامعة عين شمس ٣٠ حالة بين الأطفال.