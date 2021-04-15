الأعراض الجديدة للإصابة بكورونا عند الأطفال .. متخصص يفجر مفاجأة

كشفت الدكتورة مني الجنزورى رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، عن الأعراض الجديدة لإصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هناك اعراضا جديدة يجب الحذر منها وفي حال وجودها يجب التوجه على الفور للمستشفى.

وقالت الجنزورى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء إنه من أهم الاعراض الخطيرة للمصابين بين الأطفال طفح جلدي وتقشير الصوابع وصداع والتهابات في “شفايف اللسان”، وقيء وإسهال.

وتابعت رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، أنه يوجد ارتفاع في درجة الحرارة، بالإضافة إلى كحة “ناشفة” طيلة الوقت، مؤكدة انه الأطفال يعانون من إصابات كورونا واعراضها المختلفة.

وتابعت رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، أنه من ضمن الاعتراض أيضا ألم في العظام ويكون ألما في كل الجسد، ويمكن اكتشاف الأمر من خلال عمل تحليل صورة الدم، ونوع معين آخر من التحاليل.

