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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار رئيس الجمهورية: لا يوجد تغير جذري في أعراض كورونا

صدى البلد

قدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على تشديده اليوم في اجتماع الحكومة على إتباع الأجراءات الأحترازية و الوقائية في ظل تزايد عدد الحالات، منوهاً إلى أن يوجد تزايد يومى في عدد الحالات

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اكسترا نيوز"المذاع على "اكسترا نيوز"، أنه يوجد زيادة في انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن في هذا الشهر الفضيل يجب أن نشدد على الاجراءات الأحترازية و الوقاية لأنها مازالت خط الدفاع الأول والأقوى لمقاومة هذا الفيروس و الحد من انتشاره.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ،أن من ضمن توصيات رئيس مجلس الوزراء تشديد تحصيل الغرامات على الغير ملتزمين بارتداء الكمامة.

ولفت إلى أن لا يوجد تغير جذري في الأعراض و يوجد بعض الأعراض التي تميز فيروس كورونا بصفة عامة و هى لا تصيب كل الأشخاص مثل فقدان حاسة الشم و التذوق و الألام الشديدة في الجسم مؤكداً أن لايوجد اعراض ميزة الموجة التالتة عن التانية.

 

اخبار التوك شو فيروس كورونا أعراض فيروس كورونا الدكتور محمد عوض تاج الدين

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