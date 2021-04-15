اعتراض مفخخة بـ إتجاه جازان السعودية وبيان عاجل من قوات التحالف

اعترضت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية طائرة بدون طيار مفخخة تم أطلقها باتجاه مديمة جازان السعودية.

وذكرت قوات التحالف في بيان لها بحسب صحيفة سبق السعودية انه تم تدمير الطائرة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه ‫جازان.

وقال التحالف إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما تعهد قوات التحالف باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.