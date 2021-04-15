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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا بابا يلا.. أحمد شعبان يكشف تفاصيل مساعدته الشرطة الأمريكية للقبض على مجرم خطير

مجرم
مجرم

كشف أحمد شعبان شاب مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل واقعة مساعدته للشرطة الأمريكية في القبض على مجرم.

 

وقال شعبان، في حوار عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإعلامي رام رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، إنه :"رأيت الشرطة تطارد مجرم و فوجئت أنه داس بنزين جامد على عربيتي، وحاولت السيطرة عليه، وقفلت عليه قفله جامدة، وبالتالي تمكنت الشرطة من القبض على المجرم وخاصة أنه قاتل".

وأضاف أنه :"الموضوع في خمس ثواني الدنيا اتقلبت ولقيت وسائل إعلام بجواري من كل مكان ووجدت أمامي كاميرات القنوات الأمريكية وجميعهم احتفوا بما قدمته".

 

وتابع أنه :" أنا بابا يلا، هذا ما اقصده من ارتدائي فنله مكتوب عليها أني أب باللغة الإنجليزية".
 

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