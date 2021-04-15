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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على مسئوليتي

أخبار التوك شو.. أولى لقطات حادث قطار الشرقية وأحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

صورة الملف المجمع
صورة الملف المجمع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

 

الناس مش هتقعد ساعات عشان تشوف حلقة.. أحمد موسى يطالب بتقليل مدة الإعلانات بالمسلسلات


 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المسلسلات خلال رمضان، الحالة مهمة وتحكي قصص مهمة، ولكن الإعلانات كثيرة جدًا وتخرج المشاهد من أحداث المسلسل.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الفاصل الإعلاني في المسلسل تصل لـ 20 دقيقة، وهذا يجعل المشاهد لا يتذكر ما كان قبل الفاصل.

 

أولى لقطات حادث قطار الشرقية.. احمد موسى يطالب النقل ببيان حول الحقيقة


 

عرض الإعلامي أحمد موسى، أولى اللقطات لحادث قطار الشرقية.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مواطنون يجرون من القطار.


ولفت إلى أن هذا الفيديو متداول، وطالب من وزارة النقل بإصدار بيان لمعرفة تفاصيل الحادثة.

 

أحمد موسى: خروج عربتين من قطار بالشرقية .. وأنباء عن وقوع إصابات


 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عربتين بـ قطار في منيا الكوم بالشرقية خرجتا عن القضبان.

 

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أنباء عن وقوع إصابات.

 

حان الوقت لإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا .. بايدن عن مصير القوات الأمريكية في أفغانستان



قال  الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إن حلفاءنا في الناتو احتشدوا خلفنا ، ودعمت هذا العمل العسكري ، مع أغلبية كبيرة من الكونجرس الأمريكي ، بعد مرور 7 أعوام على هذا العمل، أي في عام 2008 ، قبل استلام الرئيس " أوباما " الحكم .

 

وتابع " بايدن " خلال مؤتمر صحفي ، أن الرئيس " أوباما " طلب منه أن يذهب إلى أفغانستان ، وأن يبلغ عن حالة الحرب ، قائلا : ما رأيته في الرحلة أكد قناعاتي " ، مشيراً إلى أن أفغانستان لديها حق في حكم نفسها، وأن القوات الأمريكية لا يمكن أن تخلق حكومة مستقرة ، قائلاً : أعتقد أن وجودنا في أفغانستان يجب أن يكون له هدف " .


بطل مصري في أمريكا.. وزيرة الهجرة : أحمد شعبان فخور بالرئيس السيسي


 

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تفاصيل تواصلها مع المواطن المصري أحمد شعبان صاحب الموقف البطولي في أمريكا ومساهمته في القبض على مجرم هارب .

 

وقالت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز" :" فخورة بـ أحمد شعبان وكنت حريصة على التواصل معه لأنه شاب مصري هاجر لأمريكا ونفذ عمل بطولي، ورفع اسم مصر في أمريكا وتحدث عن الجيش المصري وحافظ على هويته المصرية ".


عملت تمارين شاقة لعضلتي الكتف والذراع.. أحمد فهمي يكشف كواليس دوره في الاختيار ٢


 

كشف الفنان أحمد فهمي تفاصيل دوره كضيف شرف في مسلسل الاختبار ٢، معبرا عن عميق سعادته بالمشاركة في هذا العمل الرائع.

 

قال النجم أحمد فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن دوري في غاية الصعوبة ولم يكن بالأمر السهل والأمر استغرق مجهود كبير في التحضير للشخصية، مضيفا أن مشاعره تحركت بقوة خلال تأدية دوره  عن رجال الشرطة الشهداء.

 

والله تعبتوني.. رد فعل صابر الرباعي بعد اكتشاف مقلب خمس نجوم


 

وقع المطرب الكبير صابر الرباعي، ضحية مقلب برنامج "خمس نجوم"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان مصطفى قمر وغادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي .

 

ودخل صابر الرباعي، في حالة من الذهول والصدمة؛ بعد اكتشاف المقلب الذي تعرض له، وردد: "والله تعبتوني".

 

منعا لـ انتشار كورونا.. مستشار رئيس الجمهورية يحذر من التجمعات في رمضان

 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الحكومة أصدرت بيانات بحظر موائد الأفطار و حظر التجمعات و حظر الأعداد الكبيرة في اى مناسبة من المناسبات، مضيفا: يجب على العائلات التقليل من التجمعات خلال شهر رمضان.

و أضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية على "اكسترا نيوز"، أنه على مدى سنوات طويلة جداً كنا نجتمع كعائلة و نقوم بالأفطار،مشيراً إلى أن هذه السنة طلبنا من الشعب عدم التجمعات و نكتفي بالأتصال التليفوني للتهنئة بالعيد و نعمل على تقليل التجمعات منعا لإنتشار المرض.

 

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