أول سيدة تعمل مسحراتي تروي تفاصيل عملها وسبب دخولها فيه

كشفت السيدة دلال عبد القادر، تفاصيل عملها في مهنة المسحراتي، في حي المعادي، مؤكدة أنها تعشق العمل في هذه المهنة بشكل كبير وهذا دافعها في العمل بها.

وأضافت عبد القادر، في حوار مع مراسل برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أنه :"أحلي حاجة في الشغلانة دي الأطفال، ونفسي يفضول فكرين رمضان بكل حاجة حلوه فيه".

وتابعت السيدة دلال عبد القادر، أنه :"اعمل في هذه المهنة من سنوات، وبالتحديد بعد وفاة أخي الذي كان يعمل مسحراتي، وحبيت أستمر في عمله في شوارع المعادي، وكنت بنزل مع أخويا والناس مش مستغربين ما أعمله".