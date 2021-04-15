البحرين تسجل 1175 إصابة جديدة بـ كورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 1175 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية منها416 حالة لعمالة وافدة، و689 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 70 حالة قادمة من الخارج

واجرت الوزارة فحوصات مخبرية خلال الساعات الماضية بلغ عددها 18755

ورصدت الوزارة تعافي 931 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 148093

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 91 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 192 حالة في حين أن 11211 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 11302 حالة قائمة.

كما أعلنت "الصحة" أنه مجموع من أخذ التطعيم (الجرعة الأولى) بتاريخ 14ابريل 2021 ( 578085 ) والجرعة الثانية ( 430661 ).

وسجلت الوزارة أيضا وفاة 5 حالات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 562 حالة.

