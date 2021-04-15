مواجهات نارية .. مواعيد مبارايات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حسمت الفرق الـ4 مقاعدها في الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل مان سيتي وريال مدريد منذ قليل.

وستكون مواجهات نصف نهائي دورى أبطال أوروبا على النحو التالى:

مباريات الذهاب

باريس سان جيرمان × مانشستر سيتي - 27 أبريل - 9 مساء

ريال مدريد × تشيلسي - 28 أبريل - 9 مساء

مباريات الإياب

تشيلسي × ريال مدريد - 4 مايو - 9 مساء

مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان - 5 مايو - 9 مساء

وتأهل فريق ريال مدريد الإسباني، لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بالتعادل مع نظيره ليفربول بدون أهداف، في إياب ربع نهائي المسابقة.

بذلك، يضرب ريال مدريد موعدًا مع تشيلسي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.