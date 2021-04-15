تقرير المخابرات الأمريكية| الصين وروسيا وإيران على رأس التهديدات .. وتحذيرات من عودة داعش والقاعدة.. كورونا وتغير المناخ وأمراض جديدة في الطريق

تقرير المخابرات الأمريكية:

التقدم العسكري لـ روسيا يثير قلق أمريكا

كورونا قدم فرصة سانحة لـ الصين للتقدم على الولايات المتحدة

إيران لم تحرز تقدما في سبيل الحصول على السلاح النووي

أصدرت المخابرات الأمريكية يوم الثلاثاء، تقريرا بشأن المخاطر والتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، والتي كان أبرزها وباء كورونا والصين وروسيا وإيران.

وقال التقرير إن وباء كورونا لم يعرقل خصوم الولايات المتحدة، وخاصة الصين، من استهداف الولايات المتحدة وتحقيق مكاسب على حسابها.

أصدر مكتب مدير المخابرات الأمريكية (ODNI) التقرير الذي رفعت عنه السرية من 27 صفحة يوم الثلاثاء، قبل يوم من تعيين كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية للإدلاء بشهاداتهم أمام المشرعين حول التهديدات الأكثر إلحاحًا في العام الجديد.

الصين

وقال التقرير إن بكين "ستواصل جهودها الحكومية بأكملها لنشر نفوذ الصين، وتقويض نفوذ الولايات المتحدة، ودق إسفين بين واشنطن وحلفائها وشركائها، وتعزيز المعايير الدولية الجديدة التي تفضل النظام الصيني الاستبدادي". بحسب "فويس أوف أمريكا".

كما يحذر التحليل، الذي يمثل استنتاجات جميع وكالات المخابرات الأمريكية الثمانية عشر، من أن القيادة الصينية تنظر إلى المنافسة الشديدة مع واشنطن على أنها جزء من تحول جيوسياسي تاريخي وهي على استعداد لتبني استراتيجيات أكثر عدوانية من أي وقت مضى لكسب اليد العليا.

وتشمل تلك العدوانية، بحسب المسؤولين، السعي وراء منشآت عسكرية إضافية حول العالم واتفاقيات الوصول "لتعزيز قدرتها على إبراز قوتها". كما أنها تنطوي على ترسانة متنامية.

وذكر تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية، أن "الصين تبني قوة صاروخية نووية أكبر وأكثر قدرة على البقاء وأكثر تنوعًا وفي حالة تأهب قصوى''، محذرًا من أن بكين تحاول ضمان قدرتها على الانتقام من هجوم نووي بصواريخ نووية خاصة بها.

يتوقع محللو الاستخبارات الأمريكيون كذلك أن تضمن الصين وجودها في الفضاء - مع محطة فضائية تعمل في مدار أرضي منخفض في السنوات الثلاث المقبلة - وأن تظل تهديدًا في الفضاء الإلكتروني، حيث أثبتت قدرتها على إحداث اضطرابات محلية مؤقتة. البنية التحتية الحيوية داخل الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يعتقد محللو المخابرات الأمريكية أنه ستكون هناك فرص لواشنطن وبكين للعمل معًا. ووفقًا للتقرير:"من المحتمل أن يسعى القادة الصينيون إلى فرص تكتيكية لتقليل التوترات مع واشنطن عندما تناسب هذه الفرص مصالحهم".

التقييم العام، الذي يتطلبه القانون الآن، هو الأول منذ عام 2019، عندما انتقد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب مسؤولي استخباراته على وسائل التواصل الاجتماعي لكونهم "سلبيين وساذجين" لتقييمهم لإيران وكوريا الشمالية وتنظيم "داعش". فشلت جهود المشرعين لتأمين تقييم التهديد العام في عام 2020.

ومع ذلك، فإن التقييم الجديد يردد الموضوعات التي عبر عنها مسؤولو المخابرات الأمريكية في أماكن عامة أخرى، محذرين من أنه بالإضافة إلى الصين، ستواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

روسيا

يتوقع المحللون أن تظل روسيا عازمة على تقويض نفوذ الولايات المتحدة وتقسيم وإضعاف التحالفات الغربية، كجزء من التعامل مع الولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير، يعتقد المسؤولون الروس منذ فترة طويلة أن الولايات المتحدة تقوم بـ"حملات التأثير" الخاصة بها لتقويض روسيا، وإضعاف الرئيس فلاديمير بوتين، وتنصيب أنظمة صديقة للغرب في دول الاتحاد السوفيتي السابق وأماكن أخرى".

وأضافت أن "روسيا تسعى للتوصل الى تسوية مع الولايات المتحدة بشأن عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية للبلدين والاعتراف الامريكي بمجال نفوذ روسيا المزعوم على جزء كبير من الاتحاد السوفياتي السابق".

في حين أن هذا الأخير قد يدفع موسكو إلى تقديم شراكة مع الولايات المتحدة، إلا أن مسؤولي الاستخبارات لا يرون أسبابًا قليلة للاعتقاد بأن الكرملين سوف يتراجع عن أي من أنشطته الشائنة، سواء كان ذلك يعني دفع الحدود في الفضاء الإلكتروني، أو زعزعة استقرار أوكرانيا أو القضاء على المنشقين.

كما استمرت المخاوف بشأن القدرات العسكرية المتطورة لموسكو. وقال التقرير:"ستظل روسيا أكبر وأقوى منافس لأسلحة الدمار الشامل للولايات المتحدة في المستقبل المنظور".

إيران

يرى محللو المخابرات الأمريكية مؤشرات قليلة على أن إيران ستسعى إلى تغيير مسارها، حيث ترى نفسها على أنها "عالقة في صراع" مع واشنطن حول مجال نفوذ طهران في الشرق الأوسط وما وراءه. ومن غير المرجح أن يؤثر التواصل الأخير من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولة لتفعيل الاتفاق النووي، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، على قيادة إيران.

يحذر محللو المخابرات الأمريكية:"نتوقع أن تخاطر إيران بما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وتهديد مصالح الولايات المتحدة والحلفاء".

بالنسبة لبرنامج طهران النووي، تعتقد المخابرات الأمريكية أن إيران "لا تقوم حاليًا بأنشطة تطوير الأسلحة النووية الرئيسية التي نرى أنها ستكون ضرورية لإنتاج سلاح نووي"، على الرغم من أن المحللين قالوا إنها استأنفت بعض الأنشطة النووية المحظورة بموجب شروط الاتفاق النووي.

تتوقع وكالات الاستخبارات الأمريكية أيضًا أن تستمر إيران في طرح المشاكل في العراق أثناء محاولتها إقامة وجود عسكري دائم في سوريا وفي الوقت الذي تلعب فيه جميع أطراف الصراع في أفغانستان، لذا ستكون في وضع جيد بغض النظر عمن سينتصر في النهاية.

وقال التقرير إن طهران، على الأرجح، ستواصل الاستفادة من قدراتها السيبرانية المتنامية، والتي تشمل القدرة على شن هجمات على البنية التحتية الحيوية.

كوريا الشمالية

من المرجح أن يكون لإيران شركة عندما يتعلق الأمر بالمجازفة. يحذر تقييم التهديد الأمريكي من أن كوريا الشمالية تظهر أيضًا علامات على أنها ستفعل أكثر من قعقعة السيوف التقليدية لجذب الانتباه.



وقال التقرير:"قد يتخذ كيم جونج أون عددًا من الإجراءات العدوانية والتي من المحتمل أن تزعزع الاستقرار لإعادة تشكيل بيئة الأمن الإقليمي ودق إسفين بين الولايات المتحدة وحلفائها'، محذرًا من أن بيونج يانج "ستمثل تهديدًا لأسلحة الدمار الشامل في المستقبل المنظور".

الإرهاب

يحذر مسؤولو الاستخبارات من أن الإرهاب، الذي كان يعتبر أكبر تهديد للولايات المتحدة، قد تم تجاوزه بشكل مطرد بسبب المشاكل الناشئة عن منافسة القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، والتهديدات في الفضاء الإلكتروني.

لكن على الرغم من الخسائر على مستوى القيادات، فإن التقييم الاستخباراتي يحذر من أنه لا ينبغي الاستهانة بتنظيم داعش والقاعدة وما تمثله من تهديدات.

وقال التقرير إن الجماعتين الإرهابيتين "تظلان أكبر التهديدات الإرهابية للمصالح الأمريكية في الخارج". كما أنهما تسعيان إلى شن هجمات داخل الولايات المتحدة، على الرغم من استمرار ضغط الولايات المتحدة وحلفائها في مكافحة الإرهاب الذي أضعف قدراتهما على نطاق واسع ''.

ويحذر مسؤولو المخابرات من أنه في غضون ذلك، لا يزال تنظيم داعش "قادرًا على شن تمرد طويل الأمد" في العراق وسوريا مع الحفاظ على تطلعاته العالمية.

وعلى الرغم من معاناة تنظيم القاعدة مما وصفه محللو المخابرات بـ "الخسائر الفادحة" على مدى السنوات العديدة الماضية، فقد أظهر بالمثل مرونة، خاصة في إفريقيا.

قال مسؤولو المخابرات أيضًا إنه في بعض أجزاء أوروبا، فإن خطر تفوق البيض يفوق الخطر من أمثال داعش والقاعدة.

وقال التقرير إن "أستراليا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة تعتبر المتطرفين البيض ذوي الدوافع العرقية أو العنصرية، بما في ذلك جماعات النازيين الجدد، التهديد الإرهابي الأسرع نموًا".

تغير المناخ

يحذر محللو المخابرات من أن تغير المناخ من المرجح أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة خلال العام المقبل.

وذكر التقرير أن "التدهور البيئي والمناخ المتغير سيستمران في تأجيج تفشي الأمراض، وتهديد الأمن الغذائي والمائي، وتفاقم عدم الاستقرار السياسي والأزمات الإنسانية".

وقال التقرير:"هذا العام، سنشهد زيادة في احتمالية حدوث طفرات في الهجرة من قبل سكان أمريكا الوسطى، الذين يعانون من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا والطقس القاسي، بما في ذلك الأعاصير المتعددة في عام 2020 وعدة سنوات من الجفاف والعواصف المتكررة.