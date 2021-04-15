فحص طبي لـ وليد سليمان بعد خروجه من مباراة الاهلي والنصر

اكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق شعر بألم في العضلة الخلفية، وعلى أثره تم استبداله في الشوط الثاني من مباراة النصر.

وقال ابوعبلة أن وليد سليمان سيخضع لفحص طبي اليوم الخميس من أجل الاطمئنان على حالته.

وسجل وليد سليمان الهدف الأول في مباراة النصر، التي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من مباريات كأس مصر.