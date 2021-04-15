موجز السوشيال ميديا.. الجمهور عن روجينا: سبايدر مان وسلطانة التمثيل.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي بعد مباراة النصر.. السيتي يتصدر تويتر بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
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روجينا تتصدر تويتر.. والجمهور عنها: "سلطانة التمثيل" و"سبايدر مان"
ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار.. بطلة جديدة لشخصية "غزل"
حكيم يشوق متابعيه بحفل سحور الجمعة المقبلة: بقالنا كتير مفرحناش
السيتي يتصدر تويتر بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام النصر في الشوط الأول
حارس ريال مدريد يتصدر تويتر بعد تألقه أمام ليفربول
محمد صلاح يتصدر تويتر بعد إهداره فرصة هدف محقق في شباك ريال مدريد