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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الاختيار 2

هاني سرحان يعيد للذاكرة أحداث ثورة 30 يونيو في الاختيار 2

هانى سرحان
هانى سرحان

استطاع المؤلف هاني سرحان أن يتناول فى الحلقة الأولى بشكل متوازى الأحداث فى سيناء وفى القاهرة أثناء الفترة بعد بيان العزل فى ٢٠١٣ والتى تعتبر من أصعب الفترات التى مرت بها البلاد من خلال شخصيتى المقدم زكريا يونس" كريم عبد العزيز" من الامن الوطنى و ضابط العمليات الخاصة الرائد يوسف الرفاعى " أحمد مكى" و أوضح التحديات التى يتعرض لها كلا منهما أثناء تأدية عملهما فى مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن.

وتميزت الحلقة الأولى بظهور شخصيات من الجزء الأول مثل أحمد منسي و هشام عشماوي وظهور محمد فراج كضيف شرف فى مشهد مميز نال استحسان وإشادة الجمهور.

وفى الحلقة الثانية استطاع هاني مع المخرج بيتر ميمى بحرفية عالية الجمع بين 3 مشاهد في وقتٍ واحد، مشهد إبطال المتفجرات، ومشهد الهجوم على معسكر الضابط يوسف، ومشهد الهجوم على كمين للقوات المسلحة بسيناء، لتسير جميع الأحداث بالتزامن وتنتهي بانتصار القوات المسلحة والداخلية على كل الأصعدة، والنجاح في التصدي للإرهاب والتكفيريين.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزئين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات.
 

ثورة 30 يونيو احمد مكي كريم عبد العزيز الاختيار 2 شركة سينرجي محمد فراج بيتر ميمي مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 2

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