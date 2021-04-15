ترقص مع أكياس من لحم مرضاها.. تصرف غريب من جراحة تجميل.. فيديو

أثارت جراحة تجميل برازيلية الجدل بعد انتشار مقطع فيديو لها على تطبيق «تيك توك» وهي تتباهي بحمل أكياس من لحم مرضاها بعد إزالته.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية علق المجلس الطبي الإقليمي لولاية ساو باولو ترخيص العيادة التي تعمل بها الجراحة.

وأوقفت الجراحة عن العمل لمدة 6 أشهر حتي الانتهاء من التحقيق معها والذي إذا ثبتت إدانتها بالسلوك غير الأخلاقي للمهنة ستلغي رخصتها.

وفي مقطع الفيديو تظهر الجراحة التي تقيم في بلدية ريبيراو بريتو البرازيلية وهي تحمل كيسًا بلاستيكيًا من الدهون البشرية أمام الكاميرا، معلقةً على واحدة: "هذا هو الثدي"، وعلى الكيس الآخر: "هذه هي دهون الإبط".

وعبرت وسائل إعلام محلية عن غضب الأطباء عندما شاهدوا مقطع الفيديو الذي انتهك اللوائح الداخلية للمهنة بما في ذلك مشاركة صور أجزاء الجسم حتى مع إذن المريض.

وتفتخر الجراحة بمتابعتها من قبل أكثر من 643000 متابع وحوالي 11 مليون "إعجاب" على تطبيق “ تيك توك” حيث تنشر أيضًا مقاطع فيديو لنفسها وهي تتدرب.