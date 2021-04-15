جميلة عوض تعلن الحرب على الجميع فى حرب أهلية

مسلسل حرب اهلية

بعد ما فجرت الفنانة جميلة عوض أولى قنابل النزاع في مسلسل "حرب أهلية" ضد والدتها "مريم" التي تقوم بدورها النجمة يسرا، وأهانتها أمام جميع الحضور في حفل عيد ميلادها، تخطو "تمارا" أولى خطواتها في مشوار الإبتزاز ضد صديقتها "نانسي"، إذ هددتها بإرسال الفيديو الذي صورته لها إلى خطيبها "خالد".



وفي الحلقة الثانية تتضح أكثر أبعاد شخصية "تمارا"، فربما هي ليست شخصية شريرة بالفطرة، ولكنها تفعل كل ذلك بتحريض وتشجيع من أبيها وزوجته اللذان يستخدمانها كسلاح يعاقبان به والدتها، إذ أظهرت "تمارا" بعض التردد فيما يخص الحرب التي تشنها على والدتها وصديقتها، ولكن كلمات والدها وزوجته أثبتت أن "الزن على الودان أمر من السحر".



وربما أيضاً تخطط "تمارا" لإحراق الأخضر واليابس لأنها تحتاج إلى الحب، فهي تعاقب "نانسي" لأنها تسعي إلى استعادة "خالد" الذي نفر منها بسبب تصرفاتها، لذا تحاول أن تثبت له أنها ليست سيئة إلى هذه الدرجة، وحتى لو كانت سيئة فهي مثل الجميع، وعلى الرغم من أنها تعتقد أن صديقتها "نانسي" بريئة فعلاً، فهي تبتزها بشكل لا إرادي في توضيح للتناقض والتعقيد الذي تتسم به شخصية "جميلة"، وهو ما يعد المشاهدين بجرعة دسمة من الصراعات النفسية.



ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

ويعرض مسلسل "حرب اهلية" على قناة cbc فى تمام الساعة ٨ مساءا