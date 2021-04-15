شاهد.. مصري بأمريكا يلقى القبض على قاتل بمساعدة شاحنة فولفو

" المصرى حفيد الفراعنة ، ورمز الشجاعة والرجولة " .. هذه المقولة يتداولها الجميع فى دول العالم المختلفة ، منها الاوروبية والافريقية والاسيوية وغيرها حتى فى الولايات المتحدة الامريكية نفسها ، ليعبروا عن حبهم للمواطن المصرى الذى يساعدهم فى بناء دولهم .

وبالفعل حقق المواطن المصرى الاسكندارنى أحمد حسني شعبان جميع اركان هذه المقولة، حيث انه يعمل سائق شاحنة فى مدينة سان دييغو، التابعة لولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، ويحظى بعيشة هادئة خالية من اى صراعات او مشاكل .

ولكن المصرى يعرف بمواقفه ، حين شاهد ان هناك احد الاشخاص المطلوبين للعدالة وهو يهرب من رجال الامن ، ويراوغهم بسيارته ، ، وبدون تردد قام باعتراضه وايقافه وتسليمه للقوات .

واعتقد أحمد حسني شعبان ، ان هذا موقف وسيمر مرور الكرام ، ولكن لا يعلم ان كاميرات المراقبة قامت بتصوير هذا المشهد البطولى ليتحول من شخص عادى ، الى شخص مشهور يظهر على القنوات الاخبارية والاجتماعية العالمية ، ويوقفه الماره لالتقاط الصور التذكارية معه ، واصبح رمزا من رموز الشجاعة والفداء فى امريكا الان ، ورفع اسم مصر عاليا ، كما يفعل ابناؤها فى الخارج دائما .

ولكن دعونا نتعرف على الشاحنة شريكة شعبان بطولة هذه القصة الرائعة ، فهى من نوع شاحنات النقل الثقيل من شركة فولفو ، وهى طراز volvo VNL64T780 موديل 2018 ، وتستمد قوتها من محرك CUMMINS ISX-15، بقوة 450 حصانا وناقل حركة اوتوماتك .