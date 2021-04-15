أول تعليق من "أفشة" بعد فوز الأهلي على النصر في كأس مصر

احتفل محمد مجدي “أفشة”، بفوز النادي الأهلي على فريق النصر، في إطار مواجهات بطولة كأس مصر.



ونشر “أفشة” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة له من المباراة، وعلق عليها "الحمد لله".



فاز النادي الأهلي على منافسه النصر بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

الشوط الأول

تعرض أكرم توفيق لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لاصابة قوية اثناء مشاركته في اللقاء.

مرر طاهر محمد طاهر كرة بينية إلى أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٧ من عمر المباراة، وحاول أكرم مراوغة الدفاع ولكن اعترضه وأسقطه داخل منطقة الجزاء.

وطالب أكرم توفيق حكم المباراة باستدعاء الحهاز الطبي لتلقي العلاج، وسريعاَ حضر الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وتلقى أكرم العلاج، ولكن يبدو عليه أنه مازال متأثراََ بالإصابة التي أصابت ذراعه الأيسر بعد سقوطه بقوة بسبب التحام قوي من مدافع فريق النصر.

صنع مروان محسن ثلاث فرص متتالية لصلاح محسن ولكن لم يتمكن صلاح أن يهز شباك النصر في أي كرة حتى الدقيقة ٣٠.

مرر مروان محسن كرة بينية في الدقيقة ١٩ من عمر المباراة ليسددها صلاح محسن قوية ولكن يتصدى لها الحارس.

وفي الكرة الثانية توغل مروان بين دفاعات النصر، ومرر كرة رائعة في الدقيقة ٢٠، وصلت لصلاح محسن الذي سددها في منتصف المرمى.

ثم حاول مروان أن يصنع كرة هدف مؤكد، مرر له وليد سليمان كرة رائعة لتصل من رأس مروان الى صلاح محسن الذي يسدد الكرة ضعيفة لتصل لحارس النصر ويضيع على الأهلي فرصة هدف مؤكد.

الشوط الثاني

سجل أحمد الصعيدي الهدف عن طريق متابعة مميزة متقنة، في الدقيقة ٥٤ من عمر المباراة في الهجمة الأولى له منذ بداية المباراة.



توجه وليد سليمان الى الجهاز الطبي في الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة، دون اي اشتباك مع أي لاعب من فريق النصر وأشار الى العضلة الخلفية.

وبالفعل أمر الجهاز الطبي بإراحة وليد سليمان، ونزول والتر بواليا بدلاََ منه بسبب تعرضه للإصابة وتفادي تضخمها.

سجل والتر بواليا الهدف في الدقيقة ٨٣ عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس المرمى أن يشاهدها إلا وهي في الشباك.

وبهذا الفوز يتأهل النادي الأهلي لدور ١٦ من بطولة كأس مصر على حساب نادي النصر.