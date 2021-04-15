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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هاني شاكر ينهار على الهواء لهذا السبب..وشيخ الحارة يتهم هاني شاكر على الهواء قائلا " أنت بعت بنتك"

هاني شاكر
هاني شاكر

حل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ضيفا مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحرة والجريئة”، حيث كشف عن علاقته بالفنان حسن شاكوش وسبب تنازله عن قضية حمو بيكا/ كما أكد على وجود مسجلين خطر داخل النقابة..حيث:

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كشف هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن عدم رده بشكل شخصي على اتهام إيمان البحر درويش للنقابة بالفساد، قائلا إنه تم الرد عليه وإصدار بيان من قبل المجلس.

وأضاف شاكر، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، أن إيمان البحر درويش دائمًا ما يتحدث عن فساد في النقابة، موضحا: "كان في غلطات بالفعل داخل  النقابة واتمسكت"، و"لو عنده مستندات يروح النيابة".

وعبر عن تقديره وحبه لصورة عبد الحليم حافظ ووصفه بأنه حبيب الملايين وكان صديق له خلال فترته الأخيرة، وفيما يخص سميرة سعيد قال: “حبيبه كل الفنانين وليس لها أي أعداء”.

وكشف “شيخ الحارة” عن وجود مسجلين خطر داخل نقابة الموسيقيين، قائلا:" أنت مش عايز تدخل حمو بيكا وأنت عندك مسجلين خطر"، ليرد “هاني شاكر” قائلا: “اه والله اكتشفت الأمر دا وكانت مفاجأة بالنسبة لينا”.

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن شيرين عبد الوهاب ليست مطربة مصر الأولى في الوقت الحالي، مضيفا: هناك العديد من المطربات أحق بهذا اللقب مثل أنغام وآمال ماهر.

اخبار التوك شو الفنان هاني شاكر برنامج شيخ الحارة الجرئية اغاني المهرجانات حمو بيكا

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