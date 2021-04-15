هاني شاكر ينهار على الهواء لهذا السبب..وشيخ الحارة يتهم هاني شاكر على الهواء قائلا " أنت بعت بنتك"

حل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ضيفا مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحرة والجريئة”، حيث كشف عن علاقته بالفنان حسن شاكوش وسبب تنازله عن قضية حمو بيكا/ كما أكد على وجود مسجلين خطر داخل النقابة..حيث:



هاني شاكر عن تصريحات إيمان البحر درويش: "لو عنده مستندات يروح النيابة"

هاني شاكر: مرتضى منصور طيب .. وسميرة سعيد ليس لديها أعداء

هاني شاكر: همنعه من الغُنا.. وهذا الفنان أرشحه لتجسيد شخصيتي..فيديو

مسجلون خطر بنقابة الموسيقيين| هاني شاكر يعترف: كانت مفاجأة ليا .. فيديو

بحبهم في السلاطة| هاني شاكر يعلق على "عنبة وأحمد موزة و ويجز"..شاهد

هاني شاكر يرفض إطلاق مطربة مصر الأولى على شيرين عبدالوهاب

فيهم أصوات تحفة..هاني شاكر يكشف سبب تغيير موقفه تجاه أغاني المهرجانات

شيخ الحارة لهاني شاكر: أنت بتاع مصلحتك وسيبت بنتك عشان الفلوس..والأخير يرد: حسبي الله ونعم الوكيل

هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء ويوجه رسالة إلى ابنته..شاهد

منه لله الكرسي.. هاني شاكر يكشف عن أسباب خلافه مع مصطفى كامل

مش عاوز أضيع مستقبله| هاني شاكر يفتح النار على حمو بيكا.. شاهد

هاني شاكر عن حمو بيكا: مش حاطه في دماغي والقضية كانت قرصة ودن

شكلكوا كان مونون|إيناس الدغيدي تسأل هاني شاكر عن فيديو منتشر له مع أحمد سعد

النقابة جرأت الناس عليا.. هاني شاكر: الكرسي خسرني الناس.. ولن أترشح مرة أخرى

بقوا يعملوا لنا حساب|ماذا قال هاني شاكر عن مغنيّ المهرجانات



كشف هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن عدم رده بشكل شخصي على اتهام إيمان البحر درويش للنقابة بالفساد، قائلا إنه تم الرد عليه وإصدار بيان من قبل المجلس.

وأضاف شاكر، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، أن إيمان البحر درويش دائمًا ما يتحدث عن فساد في النقابة، موضحا: "كان في غلطات بالفعل داخل النقابة واتمسكت"، و"لو عنده مستندات يروح النيابة".



وعبر عن تقديره وحبه لصورة عبد الحليم حافظ ووصفه بأنه حبيب الملايين وكان صديق له خلال فترته الأخيرة، وفيما يخص سميرة سعيد قال: “حبيبه كل الفنانين وليس لها أي أعداء”.



وكشف “شيخ الحارة” عن وجود مسجلين خطر داخل نقابة الموسيقيين، قائلا:" أنت مش عايز تدخل حمو بيكا وأنت عندك مسجلين خطر"، ليرد “هاني شاكر” قائلا: “اه والله اكتشفت الأمر دا وكانت مفاجأة بالنسبة لينا”.



وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن شيرين عبد الوهاب ليست مطربة مصر الأولى في الوقت الحالي، مضيفا: هناك العديد من المطربات أحق بهذا اللقب مثل أنغام وآمال ماهر.