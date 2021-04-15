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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت: تسجيل 1402 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

 أعلن الناطق الرسمي لوزارة الصحة الكويتية  الدكتور عبد الله السند  عن تسجيل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال  الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 251675 حالة.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية فقد  سجلت الصحة أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1423.

وأضاف الدكتور السند أنه تم تسجيل 1296 حالة شفاء من الاصابة بـ "كوفيد-19" في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 235053 حالة.

وأوضح أنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن، لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 4ر93 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 237 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15199 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 8880 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2187159، مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 8ر15 في المئة.

 

الكويت وزارة الصحة فيروس كورونا الصحة الكويتية إصابة جديدة الإصابات

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