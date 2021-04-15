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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شريهان تثير جدلا بسبب شعرها.. نصائح للسيدات للعناية بالشعر بعد سن الـ٥٠

صدى البلد

أثارت الفنانة القديرة شريهان، جدلا كبيرا  بين الفتيات و السيدات بعدما ظهرت في إحدى الإعلانات التلفزيونية  بخصلات شعرها الطويلة والمنسدلة على كتفيها، مما دفع الكثير من السيدات  بالأخص فوق سن الخمسين عاما إلى البحث عن النصائح و التعليمات التي تجعلهن يتمتعن بشعر صحي مثل شريهان.

 

وفي هذا السياق كشف موقع honeygood، عن أبرز النصائح التي تجعل السيدات فوق سن الخمسين يتمتعن بشعر صحي، وهي:


غذي شعرك بشكل صحيح،  يمكن أن يتسبب التقدم في العمر في جعل الشعر أكثر جفافاً ، وتقصفه بسهولة أكبر ، ويبدأ في الترقق.


لمكافحة هذا ، استخدمي المنتجات المناسبة بشكل مناسب، ما لم يكن شعرك دهنيًا بشكل خاص ، استخدمي الشامبو كل يومين أو ثالث يوم واستخدمي الشامبو الخالي من الكبريتات لتجنب تجريد شعرك من الزيوت الطبيعية.


استخدمي بلسمًا مرطبًا في كل مرة تستخدمين فيها الشامبو ، وأضيفي زيتًا أو مصلًا عالي الجودة للشعر بينهما.

 

الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على الكثير من الكحول مما يؤدي إلى تفاقم الجفاف وإضفاء لمسة نهائية غير لامعة بدلاً من اللمعان.


- غذي شعرك من الداخل، تأكد من تناول نظام غذائي غني بالبيوتين والنياسين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، هذه ضرورية لصحة الشعر ستساعد على النمو الصحي واللمعان.

 

-يمكنك تجنب الخرافة  القائلة بأنه يجب على النساء فوق سن معين قص شعرهن فوق الكتف على العكس من ذلك ، يمكن للقص واللون المناسبين إبراز أفضل سماتك وتمويه أسوأ ما لديك.


-يمكن أن يكون للتوتر تأثير كبير على الشيخوخة، كما  يمكن أن يشمل ذلك الشيب المبكر وتساقط الشعر إذا كان الشخص لديه استعداد وراثي، فينصح بأن  دلل نفسك بنظام غذائي مغذي ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وعادات الرعاية الذاتية الصحية لتقليل التوتر ، وتعزيز الاسترخاء ، وبناء أنماط نوم سليمة.
 

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