شريهان تثير جدلا بسبب شعرها.. نصائح للسيدات للعناية بالشعر بعد سن الـ٥٠

أثارت الفنانة القديرة شريهان، جدلا كبيرا بين الفتيات و السيدات بعدما ظهرت في إحدى الإعلانات التلفزيونية بخصلات شعرها الطويلة والمنسدلة على كتفيها، مما دفع الكثير من السيدات بالأخص فوق سن الخمسين عاما إلى البحث عن النصائح و التعليمات التي تجعلهن يتمتعن بشعر صحي مثل شريهان.

وفي هذا السياق كشف موقع honeygood، عن أبرز النصائح التي تجعل السيدات فوق سن الخمسين يتمتعن بشعر صحي، وهي:



غذي شعرك بشكل صحيح، يمكن أن يتسبب التقدم في العمر في جعل الشعر أكثر جفافاً ، وتقصفه بسهولة أكبر ، ويبدأ في الترقق.



لمكافحة هذا ، استخدمي المنتجات المناسبة بشكل مناسب، ما لم يكن شعرك دهنيًا بشكل خاص ، استخدمي الشامبو كل يومين أو ثالث يوم واستخدمي الشامبو الخالي من الكبريتات لتجنب تجريد شعرك من الزيوت الطبيعية.



استخدمي بلسمًا مرطبًا في كل مرة تستخدمين فيها الشامبو ، وأضيفي زيتًا أو مصلًا عالي الجودة للشعر بينهما.

الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على الكثير من الكحول مما يؤدي إلى تفاقم الجفاف وإضفاء لمسة نهائية غير لامعة بدلاً من اللمعان.



- غذي شعرك من الداخل، تأكد من تناول نظام غذائي غني بالبيوتين والنياسين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، هذه ضرورية لصحة الشعر ستساعد على النمو الصحي واللمعان.

-يمكنك تجنب الخرافة القائلة بأنه يجب على النساء فوق سن معين قص شعرهن فوق الكتف على العكس من ذلك ، يمكن للقص واللون المناسبين إبراز أفضل سماتك وتمويه أسوأ ما لديك.



-يمكن أن يكون للتوتر تأثير كبير على الشيخوخة، كما يمكن أن يشمل ذلك الشيب المبكر وتساقط الشعر إذا كان الشخص لديه استعداد وراثي، فينصح بأن دلل نفسك بنظام غذائي مغذي ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وعادات الرعاية الذاتية الصحية لتقليل التوتر ، وتعزيز الاسترخاء ، وبناء أنماط نوم سليمة.

