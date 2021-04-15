إزاي تطبخي بسرعة والأكل يطلع حلو مع سندرا وشريف..فيديو

جاءت الحلقة الثانية من برنامج "يحدث فى مصر"المذاع على منصة شاهد خلال فترة رمضان ، حلقة مختلفة ومميزة ،حيث خاض الإعلامي شريف عامر تجربه لأول مرة بعمل أشهر الأكلات الشرقية والغربية ومع الشيف عزيزة وساندرا.

وقال شريف وساندرا الذين يعتمدان طريقة الطبخ الصحية الغربية أنهم يستخدمون نفس مكونات المطبخ المصرى التقليدى ولكن بطريقة طبخ مختلفة وأسلوب مميز ، موضحا أن طريقة طهيهم أسرع.

تابعت ساندرا أنها قامدت بدراسة التصوير فى الجامعة الألمانية ولكنها اتجهت لتعلم الطهى لأن الأكل جزء كبير من عائلتها ويهتمون به للغاية مما دفعها لتعلمه .

وكان فى ضيافة الحلقة مع شريف عامر ثلاث نماذج لمتعلمى الطهى ، الأولى هى الست عزيزة وهى تقدم الاكلات المصرية المعروفة ، والنموذج الثانيين هم شريف و ساندرا الذين يقدموا الأكلات الغربية الصحية.