مسلسل النمر الحلقة 2.. هنا الزاهد تساعد محمد إمام فى استرجاع ذاكرته

مسلسل النمر

انطلقت اليوم ثاني حلقات مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام عبر قناة الحياة.

وشهدت الحلقة عدد من الأحداث المثيرة، نستعرضها لكم من خلال السطور التالية ...

بدأت الحلقة الثانية بذهاب "ملك" هنا الزاهد للاطمئنان على "كرم" محمد إمام فى شقة "شمس" نرمين الفقى.

وقام"كرم" محمد إمام بالهروب من شقة "شمس" نرمين الفقى، وتم القبض عليه بعد إخباره للشرطة بفقدان ذاكرته.

وتطورات أحداث الحلقة الثانية بمحاولة "ملك" هنا الزاهد " مساعدة "كرم" محمد إمام فى استعادة ذاكرته.

ويشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبو ظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.