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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء المصابين في حادث قطار منيا القمح .. صور

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور هشام مسعود

توجّه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لمستشفى منيا القمح العام عقب وقوع حادث خروج سيارتي قطار عن القضبان أمام مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح للاطمئنان على حالة المصابين والبالغ عددهم 12 مصابًا .

 والذين جاءت بيانهم كالآتي:

أحمد سمير حسين  28 سنة ميت يزيد

محمد فرج صابر 18 سنة الصوة

محمود أسامة سعد 22 سنة المنيا

كريم جمال عبده 23 سنة  دكرنس

علي فتحي محمد 25 سنة المنيا

محمود العشري محمود 31 سنة السنبلاوين

عصام محمد صبحي 31 سنة المعادي

أحمد محمد 24 سنة السنبلاوين

عمرو محمد 23 سنة كوم حلين

مصطفى محمد عبد السلام 24 سنة بردين

حسين محمد عبد الفتاح 20 سنة العزيزية

السيد عبد العزيز السيد 32 سنة السنبلاوين

من جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية في بيان رسمي إلى توجه سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين ونقلهم على الفور إلى مستشفى منيا القمح العام وكذلك قيام رجال الدفاع المدني باستعدال العربتين المنقلبتين وفتح الطريق.

 

وأضافت "عبد العظيم" أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية تم عمل كردون أمني في محيط الحادث للحفاظ على حياة المارة  وتسيير حركة السيارات.

 

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الدكتور ممدوح غراب قطار منيا القمح حادث قطار منيا القمح ممدوح غراب محافظة الشرقية وزارة الصحة محافظ الشرقية

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