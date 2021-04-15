تعرف على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة غرب الإسكندرية

أصيب 12 عاملأً من مركز دمنهور في انقلاب سيارة أجرة بترعة في طريق نجع القطعان- ببرج العرب الجديد، غرب الإسكندرية.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

حمادة محمد حامد، 20 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح متهتك بالأنف، عبد العزيز سعد خليل، 24 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ربيع صابر عبد المولى 25 سنة، مصاب بكدمة بالكتف الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد يحيى زكريا 27 سنة مصاب بجرح تهتكي بالأذن اليسري ورقعة جلدية مفقودة من فروة الرأس، احمد حلمي حامد، 30 سنة، مصاب بكدمة بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم، مجدي خالد محمد 21 سنة، مصاب جرح قطعي بالرأس، سامي عبدالعزيز ظريف، 38 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، محمد جابر عبدالوهاب 22 سنة، مصاب بكدمة بالكتف الأيمن والجانب الأيمن من الصدر، رأفت عبد السلام 35 سنة، مصاب بكدمة بالساعد الأيسر والجانب الأيمن من البطن، نادر أحمد إبراهيم 35 سنة مصاب بجرح وكدمة بالركبة اليمنى، إسماعيل محمد عبد المجيد 29 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم، سامي ممدوح السيد 22 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكدمه شديدة بالصدر.

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وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارًا من قسم برج العرب، بورد بلاغ يفيد انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة على جانب طريق نجع القطعان- برج العرب الجديد.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأوضحت المعاينة الأولية انقلاب ميكروباص بترعة ببرج العرب، غرب الإسكندرية، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا من مستقلي الميكروباص جميعهم من مركز دمنهور محافظة البحيرة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.