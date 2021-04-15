تطور نوعي.. التحالف يدمر صاروخا باليستيا باتجاه جازان السعودية

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ‏‎عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.



وكان قد تم منذ وقت قليل اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين بدون طيار (مسيرتين) أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة (جازان) جنوبي السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس فقد قال الناطق باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي في بيان صحفي له ان محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتكررة والمستمرة بإطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية ما هي الا استمرارا لانتهاك القانون الدولي الإنساني.

وبين أن تلك العمليات الإرهابية تستهدف التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين.

وشدد علي ان قوات التحالف ستتخذ كافة الإجراءات وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

