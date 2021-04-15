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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برنامج خمس نجوم

برنامج خمس نجوم.. نور اللبنانية تعاون صابر الرباعي في خناقة شوارع

صدى البلد

بعد حادث السيارة الذي يظن صابر الرباعي أنه تسبب فيه، يأتي شقيق المصاب ليطالب بالانتقام لشقيقه، فيوقع به صابر أرضاً، بينما كانت المفاجأة هي النجمة نور اللبنانية التي انتزعت من يده عصا البيزبول التي كان يهددهما بها.


جاء هذا في الحلقة الثانية من برنامج المقالب خمس نجوم التي قامت ببطولتها نور مع غادة عادل ومصطفى قمر، هذه المرة قام النجوم بخداع صابر الرباعي صديقهم بإيهامه بأنه سيصور إعلاناً في مضمار سباق سيارات دريفتينج، وفي الدورة الأخيرة يقود صابر السيارة بصحبة نور ومصطفى، بينما كانت غادة في السيارة الأخرى بجوار سائق محترف، وتتولى نور إثارة حماس صابر في السباق، لتصطدم سيارة غادة بمكتب إداري وتشتعل بها النار وتخرج منها غادة مصابة وتشتعل النار بالسائق، وينال صابر النصيب الأكبر من اللوم والشعور بالذنب، ووسط هذه الإثارة يأتي شقيق السائق المصاب مطالباً بالثأر من صابر.


أول حلقتين الأولى من البرنامج كان ضحيتها لاعب كرة القدم كهربا والنجمة هيفاء وهبي، ومن النجوم المقرر استضافتهم لاحقاً نيكول سابا، وائل جسار وحسن شاكوش.


وتشارك نور حالياً في مسلسل ضل راجل مع النجوم ياسر جلال، نيرمين الفقي ومحمود عبد المغني والمخرج أحمد صالح، وتقدم فيه دور طبيبة يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لأب يبحث عن حق ابنته التي ترقد بالمستشفى بعد تعرضها لجريمة

صابر الرباعي نيرمين الفقي مصطفى قمر خمس نجوم برنامج خمس نجوم

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