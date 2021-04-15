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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

بكري يتوعد غفران.. عماد زيادة يظهر في مسلسل نسل الأغراب

عماد زيادة في نسل
عماد زيادة في نسل الأغراب

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل " نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، الظهور الأول لبكري " عماد زياد" كبير غجر "ظلط"، حيث يعلم بتعدي غفران الغريب "أمير كرارة" علي والده بالضرب وسط أهله وابناء قبيلته.

ويجمع "بكري" رجال ونساء الغجر ويخطب فيهم خطبة قوية ليؤكد لهم أنه لن يترك ما جري لوالده أن يمر مرور الكرام، وأنه سوف يأخذ بثأر والده، الذي اهانه غفران وهو بينهم.

ويوجه بكري اللوم لأهل الغجر، نظراً لأنهم لم يدافعوا عن والده، لكنه وعدهم بأن ينقلهم من أرض الغجر إلي أرض أخري تكون صالحة للتجارتهم واعمالهم حتي يستطيعوا الوقوف امام اي شخص يهددهم.

علي جانب أخر التقي غفران الغريب بعساف "احمد السقا" في مواجهة محتدمة وصلت إلي حد العراك، لكن تدخل رئيس المباحث "علي" دياب، في الوقت المناسب والقي القبض علي الإثنين ليحاول تهدئة الأوضاع.

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب من بطولة احمد السقا وامير كرارة ومي عمر وعماد زيادة وإدوارد ونجلاء بدر ومحمد جمعة فردوس عبد الحميد وسلوي عثمان واحمد مالك وأحمد داش ومن تأليف واخراج محمد سامي وانتاج شركة سنرجي. 

عماد زياد نسل الأغراب مسلسل احمد السقا أمير كرارة مسلسل نسل الاغراب

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