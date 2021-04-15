مقترح بدعم الطلاب قبل التقدم لشركات الطيران

أكد اللواء طيار أشرف شعراوي، أن تدريب الطلاب الراغبين في العمل بمجال المضيفين والمضيفات عمليًا، أهم بكثير من التدريب النظري فقط، مضيفا أن التدريب العملي يساهم في رفع كفاءة ومستوى المضيفين مما يساهم في تقليل الأخطاء.



كما أكد "شعراوي" في تصريح صحفي، على ضرورة الاستعانة بمحاضرين ومدربين من مختلف شركات الطيران العاملة فى مصر، فضلا عن اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال تدريب الطلاب هذا فضلا عن تدريبهم على اتباع الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى ثقافتهم حتى يتناسب مع الجنسيات والثقافات حتى يتم التعامل معها بشكل مختلف.



من جانبه طالب اللواء محمد منتصر رئيس الأكاديمية، بطرح مبادرات لتخفيض أسعار الدورات للطلاب لتشجيعهم على الالتحاق بالتدريب والتأهيل قبل التقدم إلى شركات الطيران قائلًا :"هؤلاء يحملون سمعة مصر إلى العالم".