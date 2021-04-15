مولد نجمة.. نجيب ساويرس عن تارا عماد في مسلسل موسى

شارك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة تويتر، مشيدا بأداء الفنانة الشابة تارا عماد بمسلسل "موسى".

وكتب: "تارا عماد فى مسلسل "موسى" ...إكتشاف … مولد نجمة".

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل «موسى» في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة في تمام الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشر ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة في تمام الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا.

وبدأت أحداث الحلقة الثانية لمسلسل موسى، بقيام موسى (محمد رمضان) بالقاء نفسه امام أمام القطار لإنقاذ اخيه رويعي من الموت، بعدما القى به الضابط الانجليزي امام القضبان قبل ترحيله للتجنيد لمحاربة القوات الألمانية.

ينجح موسى في انقاذ شقيقه رويعي من الموت بعدما طوقه بذراعيه فوق القضبان ليمر القطار فوقهما بأمان، ولكن الجنود الإنجليز يصرون على تجنيد رويعي ويأخذون إلى المعسكر، وبالفعل يتم ترحيل رويعي في القطار.

يتوصل رجال العمدة إلى مقبرة فرعونية بها كنوز كثيرة، ويتفقون على اخذ ثلثها واعطاء كبيرهم الثلث والثلث الآخر للانجليز، في الوقت الذي تبلغ حبيبة موسى (تارا عماد) بأن هناك عريس تقدم ليتزوجها.

يتم تحديد موعد الزفاف ويأبى شيخ القرية عقد القران، ولكن الزفاف يقام في موعده بالفعل ويذهب موسى للاقتتال مع العريس بالتحطيب فتسرع نحوه أمه فتتلقى ضربة قوية على رأسها وتسقط مغشيا عليها، وتختتم احداث الحلقة الثانية.