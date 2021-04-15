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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بين السما والأرض الحلقة 2 .. استعراض حياة الأبطال قبل وصولهم للأسانسير .. وظهور عمر كمال

صدى البلد

انطلقت الحلقة الثانية من مسلسل بين السماء والأرض، وبدأت الأحداث بالرجوع إلى تفاصيل حياة الأبطال قبل  قدومهم  إلى الأسانسير، فسوسن بدر فنانة يعرض عليها دور في مسلسل تقوم ببطولته الفنانة نجلاء بدر.

وفي مشهد آخر يشهد العمل ظهور الفنان عمر كمال كممثل، ويجمعه المشهد بالفنان محمود الليثي.

ثم تعود الكاميرا إلى الأسانسير مرة أخرى ويظهر به أبطال المسلسل وهم يقع بينهم مجموعة من المشاجرات، وعلى الجانب الآخر يحاول مصطفى درويش أن تتم عمليته بعد أن قام بتعطيل الأسانسير عن عمد.

ويشتبك أحمد بدير ضمن الموجودين في الأسانسير مع محمد ثروت بعدما يقوم بكسر هاتف بدير حينما عرف أن به شبكة موبايل.

القصة

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا

الأبطال

مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

البرومو وبوستر المسلسل

نشر المخرج ماندو العدل البوستر الرسمى لمسلسل "بين السماء والأرض”"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا :"التجربة الاصعب في حياتي المهنية وكانت هتبقي صعبة جدا علي اي مخرج"

وتابع ماندو العدل :" المسلسل ده تعبت فيه جدا جدا و عندي امل باذن الله انه يعجب الناس، كل التحية للعظماء الراحلين صناع الفيلم".

كما طرح المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي للعمل عبر صفحته على فيسبوك، وتخطى ال٥٠ الف مشاهدة.

المشاهد الأولى وخطأ في العمل

اللافت في البرومو الأول للمسلسل، هو خطأ فادح وقع فيه صناع العمل المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي كتبها للسينما كل من «السيد بدير وصلاح ابو سيف»، وأخرجه الأخير بالفيلم السينمائي الشهير المعروض في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وتمثل الخطأ الفادح للمسلسل الذي يتناول هذه القصة مجددا في عمل درامي مستجد في الألفية الجديدة، بأن أشار صناعه في البرومو الأول، الى أنه ماخوذ عن (رواية) وليس قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ.

قنوات العرض

يعرض المسلسل على قناة on.

سبب عرض المسلسل ١٥ حلقة

تلقى بطل لبعمل هاني سلامة سؤالا عبر أحد منشوراته على انستجرام حول سبب عرض المسلسل في 15 حلقة فقط، ليجيب قائلا: "إن شاء الله متكونش قليلة، إيقاع أسرع وملل أقل، 15 حلقة مناسب جدا لقصة المسلسل، وزي ما قولت قبل كده ده توبها، إن شاء الله المسلسل يعجبكم".

يسرا اللوزي عمر كمال نجيب محفوظ هاني سلامه مصطفى درويش بين السما والأرض مسلسل بين السما والارض المنتج تامر مرسي

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