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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب إذاعة القران الكريم بعدم الإسراف في الفواصل الإعلانية

إذاعة القران الكريم
إذاعة القران الكريم

أشاد النائب، عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بجهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال مطالبته بضرورة التزام القنوات بضبط فترات الإعلانات التي تذاع أثناء المسلسلات، لافتا إلى أن المشاهد تنتابه حالة من الملل والتذمر حال التطويل والإسراف في الفواصل الإعلانية، والتى تعرض أثناء عرض المحتويات الدرامية المختلفة، التي يقوم بمتابعتها، قائلا: "المجلس معاه حق؛ لأن المشاهد حال انتهاء الإعلام ينسي ما شاهده أو ما يتابعه".

 

 

وطالب" زايد “ في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بوجود حلول سريعة وعاجلة ، تضمن تنظيم عملية عرض الإعلانات، و توزيعها بشكل لا يخل بمستوى العمل الفني والمحتوى الدرامي، لافتا إلى أن القنوات التى تنتهج سياسة التطويل و الإسراف في الإعلانات لا تحترم المشاهد، وحقه في الاستمتاع بعمل درامي ما، لذا فإن المجلس ملزم بإتخاذ قرارات حاسمة،  ضد أي قناة تخالف المعاير المحددة للفواصل الاعلامية، معقبا: "وعلى هذه القنوات  أن تمتثل لأوامر المجلس وقرارته، لأنه هو المتحكم بالقانون في تنظيم العملية الإعلامية ككل".

 

 

ونوه عضو لجنة الإعلام عن ضرورة التشديد على كافة القائمين، والعاملين في إذاعة القرأن الكريم، بمراعاة مدة الفواصل الإعلانية وعدم التطويل فيها، قائلا:" إذاعة القران الكريم ، اعلانها الواحد يستغرق نصف الساعة ، وبتكون بشكل متواصل ، المستمع كدا هيستفاد إيه؟ ".

 

جدير بالذكر أن أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة التزام القنوات بضبط فترات الإعلانات التي تذاع أثناء المسلسلات، والتوقف عن الإسراف والتطويل الذي يفسد حق الجمهور في المشاهدة والاستمتاع بالأعمال الدرامية.

 

و أشار المجلس في بيان صدر عنه، إلى أنه سيضطر للتدخل لحماية المشاهدين، إذا لم تلتزم القنوات من تلقاء نفسها بتقليص المساحات الإعلانية، وذلك بعد أن تلقى شكاوى كثيرة بشأن عدم تنظيم الإعلانات واعتدائها على حق الجمهور.

 

مجلس النواب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اذاعة القران الكريم الاعلانات حماية المشاهدين الفواصل الإعلانية

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