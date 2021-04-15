الحمام المحشي.. الست عزيزة تكشف أسرار النفس لشريف عامر.. فيديو

خاض الإعلامي شريف عامر، تجربة لأول مرة أثناء تقديمه برنامجه "يحدث في مصر"، بعمل أشهر الأكلات الشرقية والغربية ومع الشيف عزيزة وساندرا.

قالت الست عزيزة خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر" وشاهد، إنها أثناء سفرها من إسكندرية قابلت سيدة فى المواصلات وسألتها عن حالها فردت عليها الست عزيزة أنها تبحث عن عمل ، فسألتها السيدة عن قدرتها على الطبخ فأجابتها الست عزيزة أنها تجيد الطهي جيدا فتواصلا معا وعملت كطباخة مع هذه السيدة.

تابعت "الست عزيزة"، أن الجميع مدح أكلها ونفسها فى الطهى، لافتة إلى أنها ظهرت فى العديد من البرامج وجميع الطهاة أعجبوا بأكلها ورغبوا في استضافتها.

كشفت “الست عزيزة” عن سر الحمام المحشي: أن قامت بتشويح الأرز مع بصل وفلفل أسود وكبد الحمام وكمون وحبهان وتنتظر دقائق حتى يكون الأرز نصف مطهى ، ثم تقوم بحشو الحمام .