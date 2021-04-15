عمرو أديب يشيد بأداء تايسون ومنى زكي في "لعبة نيوتن"

أشاد عمرو أديب بأداء النجمين تايسون ومنى زكي في مسلسل “لعبة نيوتن” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة تويتر.

وكتب عمرو أديب: “عارف انه بدري جدا بس لازم أشيد بمنى زكى وتايسون فى لعبه نيوتن بجد عمل محترم جدا شكرا على التميز والاحتراف والاهتمام”.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة، النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

يتولى مسئولية إخراج وتأليف مسلسل لعبة نيوتن، تامر محسن، والذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.