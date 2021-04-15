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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز أحداث الحلقة 3 من ملوك الجدعنة .. جرح سفينة القديم والطموح حلو

مسلسل ملوك الجدعنة
مسلسل ملوك الجدعنة

شهدت الحلقة 3 من مسلسل ملوك الجدعنة أحداثا قليلة ومزيدا من الأكشن والإثارة تضاف إلى الحلقتين الأولى والثانية. 

تفاصيل الحلقة الثالثة من ملوك الجدعنة

بدأت الحلقة بمواجهة ساخرة مليئة بالإيفيات بين عمرو سعد "سرية" ومصطفى شعبان "سفينة" وزعيم العصابة عمرو عبد الجليل، انتهت بتغلبهما عليه وربطه وحجزه في منزلهما. 

دارت معركة أسلحة بين الشرطة ورجال عمرو عبد الجليل، انتهت بتفوق الشرطة، وقرر الصديقان إخفاء الألماس والتحفظ على زعيم العصابة لحين وقوع جديد. 

التقى سفينة بحبيبته السابقة التي روت له قصة زواجها من شخص آخر، ورغبتها في الحديث معه لكنه يحاول إبعادها بسبب عدم رغبته في زيادة المشاعر السلبية التي تسببت له فيها منذ سنوات. 

توعد زوج رانيا يوسف بآذية شقيقها سفينة، وحاولت ياسمين رئيس معرفة حقيقة ما يحدث مع حبيبها سرية لكنه لم يمنحها المعلومات التي تحتاجها في ظل مشهد مليء بالأحاديث الرومانسية. 

ظهر الفنان يوسف شعبان مرة أخرى في المسلسل، ودار بينه وبين الصديقين حوار مليء بالحكم والإيفيهات، وقرر إخفاء شنطة الألماس في متجره وتأمينه عليها. 

ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

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يظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجئة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.

ويعرض مسلسل ملوك الجدعنة على شاشة mbc مصر، الساعة 7:00 مساء عقب برنامج رامز جلال ، والإعادة 12:30 صباحا، و1:00 ظهرا، وتدور أحداثه حول صديقين هما سفينة وسرية اللذين يحاولان منذ صغرهما العمل في مهن مختلفة للحصول على أموال لرعاية أسرتهما وذويهما. 

ملوك الجدعنة مصطفى شعبان رانيا يوسف عمرو سعد ياسمين رئيس

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