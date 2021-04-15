عامل عظمة.. لليوم الثاني على التوالي محمد إمام يتصدر تويتر بسبب النمر
واصل هاشتاج # محمد_إمام تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لليوم الثاني على التوالي بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل النمر .
وجاءت تعليقات رواد تويتر كالتالي "ابن الزعيم زعيم و بصراحه كل عمل بيقدم جديد وبيتفوق على نفسه و كل اللي في العمل جامدين بيومي فؤاد و رياض #محمد_إمام " و "محمد إمام مش بس رقم واحد والله لو فيه حاجة اكتر كنت قولت
#محمد_إمام ".
وقال آخرون "بجد مسلسل امبهار بجد برافو محمد امام #محمد_امام" و "هو السنة دي بصراحة فيه مسلسلات كتير حلوة بس بردك محمد إمام عامل حاجة عظمة #النمر#محمد_إمام ".