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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عامل عظمة.. لليوم الثاني على التوالي محمد إمام يتصدر تويتر بسبب النمر

محمد امام
محمد امام

واصل هاشتاج # محمد_إمام تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر  لليوم الثاني على التوالي بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل النمر .
 

وجاءت تعليقات رواد تويتر كالتالي "‏ابن الزعيم زعيم و بصراحه كل عمل بيقدم جديد وبيتفوق على نفسه و كل اللي في العمل جامدين بيومي فؤاد و رياض #محمد_إمام " و "‏محمد إمام مش بس رقم واحد والله لو فيه حاجة اكتر كنت قولت 
#محمد_إمام ".

وقال آخرون "‏بجد مسلسل امبهار بجد برافو محمد امام #محمد_امام" و "‏هو السنة دي بصراحة فيه مسلسلات كتير حلوة بس بردك محمد إمام عامل حاجة عظمة #النمر#محمد_إمام ".

 

محمد امام مسلسل النمر النمر الفنان محمد امام

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