عامل عظمة.. لليوم الثاني على التوالي محمد إمام يتصدر تويتر بسبب النمر

واصل هاشتاج # محمد_إمام تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لليوم الثاني على التوالي بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل النمر .



وجاءت تعليقات رواد تويتر كالتالي "‏ابن الزعيم زعيم و بصراحه كل عمل بيقدم جديد وبيتفوق على نفسه و كل اللي في العمل جامدين بيومي فؤاد و رياض #محمد_إمام " و "‏محمد إمام مش بس رقم واحد والله لو فيه حاجة اكتر كنت قولت

#محمد_إمام ".

وقال آخرون "‏بجد مسلسل امبهار بجد برافو محمد امام #محمد_امام" و "‏هو السنة دي بصراحة فيه مسلسلات كتير حلوة بس بردك محمد إمام عامل حاجة عظمة #النمر#محمد_إمام ".