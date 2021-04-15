هاني شنودة يتحدث عن علاقته بـ عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة

قال الموسيقار هاني شنودة، إن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ طلب منه أن ينشأ له فرقة موسيقية، موضحا :"كنت على مقربة من الراحل عبد الحليم وكان بيعزمني كتير ومكنتش بروح".



وأضاف “شنودة" خلال حواره ببرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، :" حاليا اتمنى يرجع بيا الزمان والعنليب يعزمني عشان اروح".



وأوضح :قمن بإنشاء الفرقة وقمنا بإنتاج حفلة الجزيرة، مضيفا:" بعد الحفلة عبد الحليم قالي أننا لاقينا بعض".



ولفت إلى أن عبد الحليم كان متطور للغاية وكان ينظر دائما إلى المستقبل/ موضحا :"العندليب كان فاهم أن الشباب هو جمهوره".



وكشف عن علاقته بالفنانة “نجاة الصغيرة” قائلا:" أنا مدين لنجاة الصغيرة بالكثير..وأغنية أنا بعشق البحر أعجوبة".



