تحرك عاجل من النواب بشأن عدم التزام القنوات بضبط فترات الإعلانات التي تذاع أثناء المسلسلات.. سلامة: تهدر حق المشاهد في الاستمتاع.. والشوباشي تقترح تخصيص إعلانين فقط.. وزايد يطالب باتخاذ قرارات حاسمة

نائبة: المشاهد لا يجب أن يترك القنوات تتلاعب به كما تشاء

برلمانية: الإسراف فى الإعلانات يؤدي إلى عزوف المواطنين عن مشاهدتها والبحث عن بدائل أخرى

برلماني يطالب بتنظيم عملية عرض الإعلانات و توزيعها بشكل لا يخل بمستوى العمل الفني والمحتوى الدرامي

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ضرورة التزام القنوات بضبط فترات الإعلانات التي تذاع أثناء المسلسلات، والتوقف عن الإسراف والتطويل الذي يفسد حق الجمهور في المشاهدة والاستمتاع بالأعمال الدرامية.

و أشار المجلس في بيان صدر عنه، إلى أنه سيضطر للتدخل لحماية المشاهدين، إذا لم تلتزم القنوات من تلقاء نفسها بتقليص المساحات الإعلانية، وذلك بعد أن تلقى شكاوى كثيرة بشأن عدم تنظيم الإعلانات واعتدائها على حق الجمهور.

وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بهذا القرار ، مشيرين إلى أن الإسراف والتطويل في الفواصل الإعلانية ، من شأنها أن تتسبب في عزوف أعداد غفيرة من المواطنين عن متابعة العمل الدرامي، واللجوء إلى وسائل أخرى بديلة، كاليوتيوب وغيره.

بداية ثمنت النائبة، فريدة الشوباشي عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال مناداته بضرورة التزام القنوات بضبط فترات الإعلانات التي تذاع أثناء المسلسلات، مشيرة إلى أن هذه الإعلانات ليس لها أي نوع من الفائدة سوى إلحاق الضرر بالمشاهد فى المقام الأول، وتجاوزت مدة فواصل المسلسلات الـ 10 دقائق، والغالبية العظمى منها إعلانات متكررة، وهذا يعد بمثابة إهدارا لحق المشاهد في المقام الأول، معقبة "الناس ممكن تعزف عن مشاهدة المحتوى الدرامي المقدم، بسب طول مدة الإعلانات المعروضة من خلالها، الأمر الذي من شأنه أن يبعث الملل في نفوسهم ويجعلهم يعزفون عن مشاهدتها".

وأكدت الشوباشي فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن المشاهد لا يجب أن يترك القنوات تتلاعب به كما تشاء، بل لابد أن تكون هناك قوانين تحمى حقوقه، مشددة على ضرورة أن يحدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مدة الفواصل الإعلانية، وأن يضع حلول فاعلة وضوابط رادعة، تضمن التوقف عن الإسراف، والتطويل الذي يفسد حق الجمهور في المشاهدة والاستمتاع بالأعمال الدرامية، لأنه حال استمرار الإعلانات بهذا الشكل االمطول، فإن قطاعات عريضة من المشاهدين، لاسيما الشباب، سيلجأون لمشاهدة المسلسلات على اليوتيوب.

واقترحت عضو لجنة الثقافة والإعلام ، بوضع إعلانين فقط وسط أى محتوى درامي مقدم للجمهور ، على أن يكون أحدهما في بداية المسلسل، والثاني في أخره، الأمر الذي من شأنه أن يضمن الحفاظ على متعة المشاهد، وعدم تكدير الراحة العمومية للجمهور، معربة عن تمنيها بوجود حلول حاسمة وجدية تجاه كافة القنوات التى لا تلتزم بالمعايير والضوابط الإعلانية، معقبة: "اتفرجت النهاردة على مسلسل، المحتوى اتعرض منه حوالى ما يقرب تلت ساعة إعلانات، وكلها مكررة، لدرجة إني بنسي إيه اللى اتعرض قبله من المحتوى الدرامي".

من جانبه عبرت النائبة، أمل سلامة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن استيائها الكبير بسبب الإسراف والتطويل في الفواصل الإعلانية أثناء المسلسلات ، وكافة المحتويات الدرامية المعروضة في شهر رمضان،مشيرة إلى أن التطويل فيها من شأنه تضييع حق المشاهد في الاستمتاع بسياق ومحتوى العمل الدرامي المعروض ، سواء كان محتوى اجتماعى ، ديني ، ثقافى، وهذا بدوره سيؤدى إلى عزوف عدد كبير من المواطنين عن مشاهدتها، والبحث عن بدائل أخرى، عبر تطبيقات “ شاهد” ، “ يوتيوب” وغيرهما.

وأشارت" سلامة" في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أنه لابد أن يضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حلا، لعدم احترام هذه القنوات للمشاهد ، والتي تجلت في استفحال مدة الإعلانات المتخللة للأعمال الدرامية، و عليه أن يضع ضوابط تنظيمية حول هذا الموضوع ، على أن يتم من خلالها اتباع المعايير العالمية في هذا الصدد، معقبة:" الإعلانات الطويلة دى اللى بتتعرض وسط المسلسلات ، تجعل المشاهد يسرح وينسى العمل الدرامى الذى كان يشاهده ، فيا ريت القنوات دى تخفف عن الناس شوية ، لأن الناس جابت اخرها بسبب التطويل والإسراف فيها".

وفى سياق متصل أشاد النائب، عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بجهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال مطالبته بضرورة التزام القنوات بضبط فترات الإعلانات التي تذاع أثناء المسلسلات، لافتا إلى أن المشاهد تنتابه حالة من الملل و التذمر حال التطويل و الإسراف في الفواصل الإعلانية، والتى تعرض أثناء عرض المحتويات الدرامية المختلفة، التي يقوم بمتابعتها، قائلا: "المجلس معاه حق، لأن المشاهد حال انتهاء الاعلام ينسي ما شاهده او ما يتابعه".

وطالب" زايد “ في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بوجود حلول سريعة وعاجلة ، تضمن تنظيم عملية عرض الإعلانات، و توزيعها بشكل لا يخل بمستوى العمل الفني والمحتوى الدرامي، لافتا إلى أن القنوات التى تنتهج سياسة التطويل و الإسراف في الإعلانات لا تحترم المشاهد، وحقه في الاستمتاع بعمل درامي ما، لذا فإن المجلس ملزم بإتخاذ قرارات حاسمة، ضد أي قناة تخالف المعاير المحددة للفواصل الإعلانية، معقبا: "وعلى هذه القنوات أن تمتثل لأوامر المجلس وقرارته، لأنه هو المتحكم بالقانون في تنظيم العملية الإعلامية ككل".

ونوه عضو لجنة الإعلام عن ضرورة التشديد على كافة القائمين، والعاملين في إذاعة القرأن الكريم، بمراعاة مدة الفواصل الإعلانية وعدم التطويل فيها، قائلا:" إذاعة القران الكريم ، اعلانها الواحد يستغرق نصف الساعة ، وبتكون بشكل متواصل ، المستمع كدا هيستفاد إيه؟ ".