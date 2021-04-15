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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفيق المشوار .. أصالة عن هاني محروس: بيتحملني وبيوجهني بدون ملل أو يأس

صدى البلد

شاركت الفنانة أصالة صورة تجمعها بمهندس الصوت هاني محروس، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت: “رفيق مشوار هو غالباً من يرسم معي شخصية للأغنية وبيتحمّلني وبيوجّهني بدون ملل أو يأس هو مهندس الصّوت والفنّان المنتج وصاحب رؤية صديقي وأخي هاني محروس الّلي كان منّ فريق عمل أغنيتي الحبيبة”.

كان موقع «صدى البلد»، قد انفرد بخبر خطوبة شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة، وكشف  عن هوية زوجها المنتظر، وأنه يدعى "أحمد هلال"، وهو ابن أحد رجال الأعمال صاحب سلسلة محال أدوات منزلية شهيرة.

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، تحدثت عن استعداد ابنتها شام لدخول القفص الذهبي قريبًا أثناء استضافتها التلفزيونية ببرنامج "سهرانين".

ونشرت شام بعد إعلان أصالة اقتراب زواجها، أول مقطع فيديو يجمعها بزوجها المنتظر، وحرصت طوال الوقت على عدم إظهار وجهه، واكتفت بالتركيز على يده وهي تمسك يده داخل السيارة.

أصالة هاني محروس

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