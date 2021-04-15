أخبار التوك شو.. عدد إصابات حادث قطار الشرقية.. والأعراض الجديدة للإصابة بكورونا عند الأطفال

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:





سر على الهواء.. شريف عامر يكشف سبب زعله من زوجته..فيديو

خاض الإعلامي شريف عامر تجربه لأول مرة أثناء تقديمه برنامجه "يحدث في مصر"، بعمل أشهر الأكلات الشرقية والغربية ومع الشيف عزيزة وساندرا.

عدد إصابات حادث قطار الشرقية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك معلومات تؤكدًا أن هناك 10 مصابين فى حادث قطار الشرقية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن الإصابات نتيجة التدافع والسقوط، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج

أنا بابا يلا.. أحمد شعبان يكشف تفاصيل مساعدته الشرطة الأمريكية للقبض على مجرم خطير

كشف أحمد شعبان شاب مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل واقعة مساعدته للشرطة الأمريكية في القبض على مجرم.

الأعراض الجديدة للإصابة بكورونا عند الأطفال .. متخصص يفجر مفاجأة

كشفت الدكتورة مني الجنزورى رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، عن الأعراض الجديدة لإصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هناك اعراضا جديدة يجب الحذر منها وفي حال وجودها يجب التوجه على الفور للمستشفى.



حقيقية ارتفاع نسبة الإصابة بين الأطفال بفيروس كورونا

كشفت الدكتورة مني الجنزورى رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، حقيقية ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هناك ارتفاع كبير في نسبة الاصابة بالفيروس بين الأطفال خلال الفترة الأخيرة.



كيف يؤثر التعليم على معدل الإنجاب؟ نائب وزير الصحة يجيب

قال طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، إن قانون تبعية المجلس القومي للسكان، للرئاسة، لم يعلم أحد وقت خروجه، ولكن هناك استعجال لإصداره قريب، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم دائما بتداعيات قضية السكان وآثارها على النمو الاقتصادي للدولة.



والله تعبتوني.. رد فعل صابر الرباعي بعد اكتشاف مقلب خمس نجوم

وقع المطرب الكبير صابر الرباعي، ضحية مقلب برنامج "خمس نجوم"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان مصطفى قمر وغادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي .



القطاع الديني بالأوقاف يكشف عن سبب إغلاق مسجد الطاروطي بالشرقية

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بعضوية وكلاء الوزارة وغرف فرعية بكافة محافظات الجمهورية تعمل على رفع تقرير بالوقائع عقب صلاة التراويح لوزير الأوقاف.



السيسي يجتمع مع المسئولين لمتابعة المشروعات القومية ..فيديو

أذاعت فضائية القناة الأولى المصرية لقطات ظهر من خلالها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء محمد دكروري بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية.



هاني شاكر: همنعه من الغُنا.. وهذا الفنان أرشحه لتجسيد شخصيتي..فيديو

وجهت الإعلامية إيناس الدغيدي، سؤالا للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلة:" لو عندك إمكانية أنك تمنع العسيلي أو رامي صبري أو عمرو مصطفى من الغناء..هتختار مين"، ليجيب قائلا :"همنع عمرو مصطفى حتى يهتم أكثر بموهبة الإخراج".













