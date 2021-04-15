وفاء عامر: أيتن صديقة كويسة جدا ومتتخسرش أبدا

حلت النجمة وفاء عامر ضيفة فى برنامج "نجوم رمضان أقربلك"، مع الإعلامية إنجى على والمذاع على إذاعة نجوم إف إم ، ووجهت إليها إنجى مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحياتها الشخصية وطقوسها فى رمضان.

قالت الفنانة وفاء عامر ، إنها ليس لها وقت معين للنوم ولكنها تحب النهار أكثر، لافتة إلى أنها لا تكترث إلى الدراما أو السينما ولكنها تحب الدور الجيد، موضحة أن الملك فاروق وجبل الحلال وكف قمر والطوفان من أحب الأعمال إلى قلبها.

تابعت وفاء عامر، أن التمثيل علم كبير ويؤثر فى شخصية الفنان ونفسيته وقد يؤدى إلى الموت ، لافتة إلى أن تجسيد الشخصية تظل بداخل الفنان وقت طويل ولا تذهب بسهولة.

وكشفت وفاء عامر، أنها كانت خائفة على شقيقتها أيتن عامر من دخول الفن ولكنها الآن فخورة بها كثيرا وفرحانه بها، وتابعت قائلة: صديقة كويسة جدا ومتتخسرش أبدا وتحب الناس جدا واللى مكسبهاش يخسرها.