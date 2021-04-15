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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جاي يعتزل.. إبراهيم سعيد عن حمزة المثلوثي: لاعب مبطل كورة من 10 سنين

صدى البلد

علق الكابتن إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب المصري السابق،  على أداء حمزة المثلوثي مع الزمالك مساء أمس ضد فريق حرس الحدود في إطار مواجهات بطولة كأس المصري. 
 

‏وغرد ابراهيم سعيد عبر حسابه بتويتر قائلا: "حمزة المثلوثي لاعب مبطل كوره من 10 سنين وجاي يعتزل في نادي الزمالك".
 

وتغلب فريق الزمالك على نظيره فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالدور الـ 32 لبطولة كأس مصر ليواجه الفارس الابيض النادي الإسماعيلي فى دور الـ 16.

 

تقدم حرس الحدود عبر اللاعب حسن يوسف وادرك يوسف أوباما التعادل ثم أضاف محمود علاء هدفين من ركلتي جزاء. 

 

بدأ اللقاء بضغط زملكاوي على دفاعات الحدود، عبر التونسي فرجاني ساسي، وبادل الحرس الهجمات، عن طريق شيفو وأحمد قطاوى وخالد سامي.

 

ومنح حكم اللقاء ركلة حرة في الدقيقة السابعة، للاعب الزمالك إسلام جابر؛ إثر عرقلته من مدافع الحرس، وأنقذ محمد فوزي حارس الحدود، مرماه، من كرة خطيرة، أرسلها شيكابالا من ضربة حرة.

 

وأحرز حسن يوسف، هدف حرس الحدود الأول في مرمى الزمالك، في الدقيقة التاسعة، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك محمد أبو جبل.

 

وأنقذ محمد فوزي، في الدقيقة 11، مرماه، من فرصة خطيرة للزمالك، وأشهر عمرو رمضان، حكم اللقاء، البطاقة الحمراء ضد لاعب حرس الحدود أحمد قطاوي؛ بعد عرقلته المغربي حميد أحداد أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

 

ونجح يوسف أوباما في الدقيقة 18، في إدراك التعادل، بتسديدة على يسار محمد فوزى حارس الحدود.

 

وتراجع لاعبو الحدود بعد النقص العددي إلى منتصف الملعب، وسط ضغط متواصل من الجبهة اليسرى، التي قادها "محمد عبدالشافي" باقتدار.

 

ومنح حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب الزمالك إسلام جابر، في الدقيقة 26، إثر ارتكابه خطأ ضد لاعب حرس الحدود.

 

وحاول حميد أحداد وسيف الجزيري اختراق دفاعات الحدود، فيما قاد شيكابالا وحمزة المثلوثي الجبهة اليمنى، وإرسال تمريرات داخل منطقة الجزاء.

 

وفى الدقيقة 40، تصدى دفاع حرس الحدود، عن طريق غريب ياسر، لتسديدة المغربي حميد أحداد داخل منطقة الجزاء

 

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