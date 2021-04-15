أصيب بالعمى.. هجوم وحشي على مراهق داخل قطار مزدحم.. صور

بشكل وحشي أقدم ثلاثة مراهقين تتراوح أعمارهم بين الـ 15 حتى الـ 18 عامًا على ضرب زميل لهم بمنجل في قطار مزدحم بالركاب في منطقة توتنهام بشمال العاصمة الإنجليزية لندن.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية ضربوا المراهقين الثلاثة زميلهم بشكل متكرر في عينه وسط الركاب لسرقة دراجته النارية مما تسبب في فقده لإحدى عينيه بالكامل.

وبعد قبض الشرطة عليهم حكم على المراهقين الثلاثة الذين لم يتم الكشف عن اسمهم لأسباب قانونية بالسجن لكل منهم لمدة 18 عامًا وذلك بعد إقرارهم بما فعلوا أمام ركاب القطار.

جدير بالذكر أنه سرعان ما نهض الركاب الجالسون في القطار مغادرين العربة للابتعاد عن الهجوم المفاجئ الذي أخرج فيه صاحب الـ 15 عامًا منجلًا طويل النصل وركض نحو الضحية تاركًا إياه على الأرض ويده على عينه اليسرى التي أصيب بالعمى.

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